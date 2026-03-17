14:23, 17 марта 2026

Юрист разъяснил процедуру возврата мошенниками Долиной 176 миллионов

Юрист Вершинин: У обманувших Долину мошенников смогут удерживать 50 % зарплаты
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Факт отбывания наказания в колонии не освобождает от обязанности выплачивать долги. Таким образом в беседе с aif.ru решение певицы Ларисы Долиной взыскать с обманувших ее мошенников 176 миллионов рублей прокомментировал адвокат по уголовному праву Станислав Вершинин.

Юрист разъяснил механизм взыскания в пользу исполнительницы. По его словам, судебный пристав в этом случае должен направить постановление об обращении взыскания на заработную плату в администрацию колонии, где работают осужденные. Бухгалтерия учреждения, согласно УК, обязана каждый месяц удерживать до 50 процентов от их зарплаты, а иногда даже и до 70 процентов. Далее эти деньги поступают на депозит ФССП, а после — перечисляются взыскателю.

Кроме того, должников должны проверить на наличие у них недвижимости, транспорта, банковских счетов и иного имущества. Претендовать нельзя только на единственное жилье, которое находится не в ипотеке, землю под ним, предметы обихода и деньги в размере прожиточного минимума, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной, потребовавшей возмещения имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой.

