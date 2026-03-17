Замглавы регионального Росреестра попал под подозрение в создании мошеннической схемы

В Дагестане арестован замглавы управления Росреестра Абдуллаев

В Дагестане заместитель руководителя управления Росреестра по республике Рашидхан Абдуллаев попал под подозрение в мошенничестве. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева, передает РИА Новости.

Он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на два месяца. Подробности по делу пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы администрации Пятигорска задержана по подозрению в превышении полномочий с ущербом на 117 миллионов рублей.