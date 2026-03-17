05:31, 17 марта 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали способы защититься от мошенников

Адвокат Дроботов призвал не сообщать коды от Госуслуг незнакомым лицам
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В последнее время мошенничество приобрело характер эпидемии, отметил адвокат Станислав Дроботов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы, которые помогут защититься от обмана.

Жертвой мошенников может стать каждый, так как для конкретных людей они применяют конкретные легенды, обратил внимание адвокат. Так, студентам могут звонить из «деканата», бизнесменам — «правоохранительные органы», пенсионерам — «социальные работники», предлагающие скидки на оплату ЖКУ, перечислил он. Адвокатам мошенники рассылают письма о наличии задолженности по членским взносам со ссылкой на подложный сайт с реквизитами, указал эксперт. Особенную озабоченность, по его словам, вызывают случаи, когда злоумышленники подделывают голоса родственников и звонят жертве от их имени.

«Сейчас мошенники стали действовать еще хитрее — они сначала разыгрывают ситуацию, в которой человек понимает, что попался на уловку мошенников, после чего им звонит человек, например, от лица ФСБ или Центрального банка, который начинает давать инструкции, как исправить ситуацию. Это тоже мошенник, который давит на жертву, находящуюся в стрессе. При этом часто мошенники требуют от жертвы соблюдения максимальной секретности, чтобы никто не открыл жертве глаза, и она не соскочила с крючка», — поделился эксперт.

Дроботов выделил несколько правил, позволяющих обезопасить себя. Во-первых, рассказал он, следует помнить, что в условиях дефицита бюджета государство не может позволить себе нанимать уйму сотрудников для звонков о скидках. В целом, добавил адвокат, наметилась тенденция предоставления мер соцподдержки без участия лишних кадров, например, маткапитал предоставляется в беззаявительном порядке.

Поэтому следует задаться вопросом — с чего вдруг кто-то решил вас персонально уведомлять о льготах? Во-вторых, предоставление каких-либо льгот не может требовать оплаты. В-третьих, инициатива по получению льгот всегда исходит от гражданина, государство никогда не навязывает предоставление каких-либо скидок

Станислав Дроботовадвокат

Четвертый момент: оплата любых пошлин и налогов всегда осуществляется по официальным реквизитам, которые можно найти в открытых источниках или в соответствующих отделениях государственных органов, поделился эксперт.

Кроме того, общение с сотрудниками госорганов не происходит через мессенджеры и какие-либо программы. Все взаимодействие осуществляется через официальный сайт Госуслуг, либо по опубликованным телефонам. Зачастую нужно изрядно набраться терпения, чтобы дозвониться

Станислав Дроботовадвокат

В-пятых, одноразовые пароли от Госуслуг оформляются автоматически и не могут запрашиваться даже самими представителями органов государственной власти, кем бы они ни представились по телефону — хоть из аппарата Президента, подчеркнул спикер.

«Отсюда два простых вывода: любая просьба осуществить перевод денег под любым предлогом — мошенничество, любая просьба сообщить пароль от Госуслуг под любым предлогом — мошенничество. Крайне редкое исключение — если вам ошибочно перевели какую-то сумму. Но не следует соглашаться помочь вернуть ее — есть и такая мошенническая схема. Просто обратитесь в банк с просьбой отменить ошибочный перевод», — заключил адвокат.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что одной из самых распространенных мошеннических схем стало предложение заменить домофон.

