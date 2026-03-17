15:28, 17 марта 2026

Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

Зеленский отправил сигнал Орбану через сближение Украины с Румынией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест 12 марта стал своеобразным сигналом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Сигнал очень простой: Киев готов идти навстречу запросам своих союзников о дополнительной защите национальных меньшинств», — сказано в материале.

Однако, как подчеркивает издание, речь идет лишь о странах-союзницах Украины. Отмечается, что Румыния постепенно переходит к долгосрочному стратегическому сближению с Киевом.

Ранее Зеленский объявил об учреждении на Украине дня румынского языка. Его будут отмечать 31 августа. Также стало известно о начале совместного производства дронов Киевом и Бухарестом.

    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    В Иране пригрозили расправой пользователям Starlink

    Украина согласилась чинить «Дружбу» на деньги европейцев

    Россиянин получил три года колонии за сообщение в мессенджере

    Три вековых рекорда побили в Москве

    Россиянам назвали улучшающий работу мозга быстрый в приготовлении суп

    Желающим избежать сонливости после обеда дали три совета

    Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

    Южная Корея задумалась о возобновлении покупки российской нефти

    Жирков пожаловался на рост цен

    Все новости
