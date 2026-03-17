Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

Зеленский отправил сигнал Орбану через сближение Украины с Румынией

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест 12 марта стал своеобразным сигналом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Сигнал очень простой: Киев готов идти навстречу запросам своих союзников о дополнительной защите национальных меньшинств», — сказано в материале.

Однако, как подчеркивает издание, речь идет лишь о странах-союзницах Украины. Отмечается, что Румыния постепенно переходит к долгосрочному стратегическому сближению с Киевом.

Ранее Зеленский объявил об учреждении на Украине дня румынского языка. Его будут отмечать 31 августа. Также стало известно о начале совместного производства дронов Киевом и Бухарестом.