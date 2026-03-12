Реклама

Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Octav Ganea / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Бухарест объявил об учреждении в стране дня румынского языка. Об этом сообщает в Telegram агентство УНИАН.

«В развитие уважения между нашими народами я подписал указ об установлении на Украине дня румынского языка. Ежегодно это будет 31 августа», — заявил украинский лидер.

Он напомнил, что в Румынии 9 ноября отмечают день украинского языка.

Ранее Зеленский назвал сторонников присоединения Крыма к России нечеловеческими существами, отвечая на вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в РФ.

