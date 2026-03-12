Реклама

Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

Зеленский договорился о совместном с Румынией производстве дронов
Алевтина Запольская
Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский договорился о совместном с Румынией производстве дронов в ходе визита в Бухарест. Об этом сообщил его румынский коллега Никушор Дан во время совместной пресс-конференции, трансляция велась на официальном YouTube-канале украинского лидера.

Представители Киева и Бухареста будут совместно производить беспилотные летательные аппараты в рамках военного сотрудничества. В ходе той же встречи Зеленский и Дан подписали соглашения по энергетике, оборонному производству и стратегическому партнерству.

Ранее Зеленский объявил об учреждении на Украине дня румынского языка. Его будут отмечать 31 августа.

