Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

Зеленский договорился о совместном с Румынией производстве дронов

Президент Украины Владимир Зеленский договорился о совместном с Румынией производстве дронов в ходе визита в Бухарест. Об этом сообщил его румынский коллега Никушор Дан во время совместной пресс-конференции, трансляция велась на официальном YouTube-канале украинского лидера.

Представители Киева и Бухареста будут совместно производить беспилотные летательные аппараты в рамках военного сотрудничества. В ходе той же встречи Зеленский и Дан подписали соглашения по энергетике, оборонному производству и стратегическому партнерству.

Ранее Зеленский объявил об учреждении на Украине дня румынского языка. Его будут отмечать 31 августа.

