Жена изгнанного из России комика Сабурова решила закрыть бизнес в России

Жена изгнанного из России комика Сабурова Диана закрывает свою фирму «ДС Ритейл»

Жена изгнанного из России стендап-комика Нурлана Сабурова Диана решила закрыть бизнес в России. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Отмечается, что речь идет о фирме «ДС Ритейл», которая занимается розничной торговлей продуктами и табачными изделиями в неспециализированных торговых точках. Уточняется, что супруга юмориста была ее единственным учредителем.

Ранее юрист Елена Ермохина оценила шансы Нурлана Сабурова вернуться в Россию. По ее словам, такое развитие событий маловероятно.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Оттуда комик улетел в Казахстан. Решение о запрете объяснили тем, что Сабуров нарушил миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине.