Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:14, 17 марта 2026

Жена изгнанного из России комика Сабурова решила закрыть бизнес в России

Жена изгнанного из России комика Сабурова Диана закрывает свою фирму «ДС Ритейл»
Мария Большакова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена изгнанного из России стендап-комика Нурлана Сабурова Диана решила закрыть бизнес в России. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Отмечается, что речь идет о фирме «ДС Ритейл», которая занимается розничной торговлей продуктами и табачными изделиями в неспециализированных торговых точках. Уточняется, что супруга юмориста была ее единственным учредителем.

Ранее юрист Елена Ермохина оценила шансы Нурлана Сабурова вернуться в Россию. По ее словам, такое развитие событий маловероятно.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Оттуда комик улетел в Казахстан. Решение о запрете объяснили тем, что Сабуров нарушил миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok