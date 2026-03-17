20:32, 17 марта 2026

Женщина познакомилась с заключенным по переписке и вышла за него замуж в стенах тюрьмы

Жительница Норвегии влюбилась в заключенного и сыграла с ним свадьбу в тюрьме
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ANURAK PONGPATIMET / Shutterstock / Fotodom

Жительница Норвегии Верона Фогарти рассказала, как вышла замуж за американского заключенного, несмотря на недолгое знакомство. Как пишет Need To Know, они сыграли свадьбу в стенах тюрьмы.

29-летняя Верона познакомилась с 37-летним Джастином из США по переписке. Она объяснила, что некоторые ее родственники сидели в тюрьме, поэтому она не испытывала предубеждений к заключенным. Узнав о возможности поддерживать сидящих в тюрьме через письма, она решила поучаствовать в этой благотворительной программе.

По ее словам, в Джастине ее привлекла приверженность семейным ценностям. Как отмечает женщина, он попал в тюрьму из-за своей прошлой любви. Мужчина был наркозависимым, не мог обеспечивать возлюбленную и ее дочь и пошел на преступление ради них. Он совершил ограбление, однако его быстро арестовали и приговорили к 13 годам тюрьмы. Ему осталось сидеть за решеткой еще три года.

В мае 2025 года Верона приехала к Джастину в штат Аризона, США. Она рассказала, что первым делом обняла его. Они провели вместе несколько дней, и в конце поездки мужчина сделал ей предложение. Несмотря на протесты родственников и друзей, женщина согласилась. «Мне плевать. Я знаю, что он мой человек», — объяснила она.

Церемония бракосочетания прошла в тюрьме в комнате для свиданий. Чтобы продемонстрировать верность друг другу, молодожены сделали парные татуировки. Теперь на ноге женщины есть тату с именем Джастина. Мужчина же сделал тату «Верона» на безымянном пальце.

Верона призналась, что до встречи с Джастином разочаровалась в мужчинах и не планировала никаких отношений. Однако сейчас она рада тому, что происходит в ее жизни. Она ждет, когда ее муж наконец выйдет на свободу и они съедутся. Пока супруги решают, в какой стране будут жить.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии вышла замуж за преступника, отбывающего срок в американской тюрьме, и родила от него. Женщина призналась, что бывший заключенный стал хорошим отцом, однако она пожалела о браке с ним.

