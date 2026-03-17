07:30, 17 марта 2026

Женщина в телефонном разговоре узнала один факт о бойфренде и задумалась о расставании

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Yanalya / Freepik

Пользовательница Reddit с ником Thepinkponyclerb рассказала о разговоре со своим бойфрендом, после которого решила уйти от него. 37-летняя женщина уточнила, что встречалась со своим избранником на протяжении года, но жили они в разных штатах.

«В воскресенье вечером во время телефонного разговора он признался, что у него есть двое детей от предыдущего брака. Одному из них 19 лет, другому — 21 год. У меня сразу же перехватило дыхание. Он никогда не упоминал о своих детях, хотя в самом начале наших отношений говорил, что был женат», — написала женщина.

Мужчина рассказал, что дети живут со своей матерью. Сам он практически не поддерживает с ними отношений, хотя всегда платил алименты и присылал подарки на Рождество и дни рождения. О событиях в их жизнях он узнает от бывшей супруги, но и их общение сложно назвать близким.

«Когда я спросила его, почему он рассказывает мне об этом сейчас, он ответил, что один из его детей заканчивает колледж в этом году. Его как отца пригласили на праздник выпускников, и он хочет, чтобы я тоже пошла. Я сказала, что мне было бы ужасно неловко появиться там. Теперь я склоняюсь к тому, чтобы разорвать с ним отношения. Меня очень расстраивает, что он так долго скрывал это от меня», — заключила женщина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал неожиданный факт о новой знакомой и ушел со свидания. Во время встречи женщина призналась, что у нее пятеро детей.

