18 марта в России и мире отмечают День выхода человека в открытый космос, в нашей стране также празднуют воссоединение Крыма с Россией. Свой день рождения отмечают американский режиссер Люк Бессон и российский фигурист Алексей Ягудин. Подробнее о праздниках, приметах и традициях 18 марта — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Воссоединение Крыма с Россией
18 марта 2014 года был подписан документ о присоединении Республики Крым и города Севастополя к России. Жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ на референдуме. В 2026 году исполняется уже 12 лет с момента подписания исторического документа.
День выхода человека в открытый космос
18 марта 1965 года впервые в истории человеку удалось выйти в открытый космос. Это сделал летчик-космонавт СССР, второй пилот космического корабля «Восход-2» Алексей Леонов. С тех пор не только в России, но и во всем мире 18 марта отмечают важнейшую веху в истории покорения космоса.
Праздники в мире
День Парижской коммуны
18 марта 1871 года во Франции в результате революции было установлено правительство пролетариата, оно получило название Парижская коммуна. Во главе коммуны стояли представители разных политических движений, они оставались у власти 72 дня. 28 мая коммуна была повержена, дата 18 марта стала праздником в честь первой значимой победы рабочего класса.
День рождения электрической бритвы
18 марта 1931 года началось массовое производство первых электрических бритв. Патент на изобретение получил американец Джейкоб Шик. И хотя его прибор был по современным меркам не очень удобным (бритва состояла из двух частей: триммера и двигателя, при использовании приходилось задействовать обе руки), все равно он быстро стало популярным. Тогда бритвы стоили по 25 долларов. Через шесть лет, в 1937 году, компания Remington начала выпускать электрические бритвы, более похожие на современные.
Какие еще праздники отмечают в мире 18 марта
- Глобальный день переработки отходов;
- День внутренних войск Белоруссии;
- День памяти жертв COVID-19 в Италии;
- Мужской праздник в Монголии;
- Праздник вещих снов;
- День неуклюжих моментов в США;
- День оружейных заводов в Индии.
Какой церковный праздник
Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина
Князь Феодор — сын смоленского князя Ростислава Мстиславовича. Будучи правителем Можайска, сумел снискать любовь и уважение народа. Затем получил во владение Ярославль и Смоленск. Феодор был благочестивым и добрым правителем. Мощи князя и его сыновей были обретены (то есть найдены) в марте 1463 года.
Какие еще церковные праздники отмечают 18 марта
- День памяти Мученика Конона Исаврийского;
- День памяти мученицы Ираиды;
- День памяти мученика Евлогия, иже в Палестине;
- День памяти преподобного Исихия Вифинского.
Приметы на 18 марта
- Если 18 марта день солнечный, то летом не будет града.
- Если в этот день теплая погода, то и лето будет теплым.
- Если трясогузки прилетели, весна будет ранней и теплой.
- Если 18 марта по дому или на улице бегают мыши, урожай будет слабым.
- Нельзя в этот день работать с вилами и граблями и сплетничать.
Кто родился 18 марта
Люк Бессон (67 лет)
Прославленный французский режиссер Люк Бессон снял такие известные фильмы, как «Леон», «Никита», «Пятый элемент», «Васаби», «Валериан и город тысячи планет».
Алексей Ягудин (46 лет)
Российский фигурист Алексей Ягудин стал Олимпийским чемпионом в 2002 году. Также Ягудин — четырехкратный Чемпион мира и трехкратный Чемпион Европы.
Кто еще родился 18 марта
- Лили Коллинз (37 лет), американская актриса;
- Татьяна Арнтгольц (44 года), российская актриса театра и кино;
- Ольга Арнтгольц (44 года), российская актриса театра и кино;
- Адам Левин (47 лет), солист группы Maroon 5;
- Борис Грачевский (1949-2021), художественный руководитель киножурнала «Ералаш».