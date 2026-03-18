00:05, 18 марта 2026Россия

18 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Басырова

Фото: РИА Новости

18 марта в России и мире отмечают День выхода человека в открытый космос, в нашей стране также празднуют воссоединение Крыма с Россией. Свой день рождения отмечают американский режиссер Люк Бессон и российский фигурист Алексей Ягудин. Подробнее о праздниках, приметах и традициях 18 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Воссоединение Крыма с Россией

18 марта 2014 года был подписан документ о присоединении Республики Крым и города Севастополя к России. Жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ на референдуме. В 2026 году исполняется уже 12 лет с момента подписания исторического документа.

День выхода человека в открытый космос

18 марта 1965 года впервые в истории человеку удалось выйти в открытый космос. Это сделал летчик-космонавт СССР, второй пилот космического корабля «Восход-2» Алексей Леонов. С тех пор не только в России, но и во всем мире 18 марта отмечают важнейшую веху в истории покорения космоса.

Праздники в мире

День Парижской коммуны

Фото: Globallookpress.com

18 марта 1871 года во Франции в результате революции было установлено правительство пролетариата, оно получило название Парижская коммуна. Во главе коммуны стояли представители разных политических движений, они оставались у власти 72 дня. 28 мая коммуна была повержена, дата 18 марта стала праздником в честь первой значимой победы рабочего класса.

День рождения электрической бритвы

18 марта 1931 года началось массовое производство первых электрических бритв. Патент на изобретение получил американец Джейкоб Шик. И хотя его прибор был по современным меркам не очень удобным (бритва состояла из двух частей: триммера и двигателя, при использовании приходилось задействовать обе руки), все равно он быстро стало популярным. Тогда бритвы стоили по 25 долларов. Через шесть лет, в 1937 году, компания Remington начала выпускать электрические бритвы, более похожие на современные.

Фото: Keystone Pictures USA / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 18 марта

  • Глобальный день переработки отходов;
  • День внутренних войск Белоруссии;
  • День памяти жертв COVID-19 в Италии;
  • Мужской праздник в Монголии;
  • Праздник вещих снов;
  • День неуклюжих моментов в США;
  • День оружейных заводов в Индии.

Какой церковный праздник

Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина

Князь Феодор — сын смоленского князя Ростислава Мстиславовича. Будучи правителем Можайска, сумел снискать любовь и уважение народа. Затем получил во владение Ярославль и Смоленск. Феодор был благочестивым и добрым правителем. Мощи князя и его сыновей были обретены (то есть найдены) в марте 1463 года.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 марта

  • День памяти Мученика Конона Исаврийского;
  • День памяти мученицы Ираиды;
  • День памяти мученика Евлогия, иже в Палестине;
  • День памяти преподобного Исихия Вифинского.

Приметы на 18 марта

  • Если 18 марта день солнечный, то летом не будет града.
  • Если в этот день теплая погода, то и лето будет теплым.
  • Если трясогузки прилетели, весна будет ранней и теплой.
  • Если 18 марта по дому или на улице бегают мыши, урожай будет слабым.
  • Нельзя в этот день работать с вилами и граблями и сплетничать.

Кто родился 18 марта

Люк Бессон (67 лет)

Фото: Patrick CAMBOULIVE / Sygma / Gettyimages

Прославленный французский режиссер Люк Бессон снял такие известные фильмы, как «Леон», «Никита», «Пятый элемент», «Васаби», «Валериан и город тысячи планет».

Алексей Ягудин (46 лет)

Российский фигурист Алексей Ягудин стал Олимпийским чемпионом в 2002 году. Также Ягудин — четырехкратный Чемпион мира и трехкратный Чемпион Европы.

