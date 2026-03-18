Американцев предупредили о сложных неделях из-за Ирана

Вэнс: Перед нами сложный путь в ближайшие несколько недель

Американцев ждет сложный путь в ближайшие несколько недель. О предстоящих трудностях предупредил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его цитирует РИА Новости.

На митинге в штате Мичиган представитель правительства заявил, что сложности возникнут в контексте роста цен на бензин в стране из-за военных действий против Ирана.

«Перед нами сложный путь в ближайшие несколько недель. Но это временно», — пообещал Вэнс.

Цены на энергоносители вернутся к реальности, когда подойдет к концу операция против Ирана. Белый дом признает проблему и борется с ней, заявил вице-президент. Тем временем бензин в стране все так же дорожает из-за перебоев в поставках из стран Персидского залива. По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость галлона (3,785 литра) бензина в США превысила 3,84 доллара, с начала ближневосточного конфликта она выросла почти на доллар.

«Мы работаем над рядом вещей, я полагаю, что о паре из них будет объявлено в течение 24-48 часов», — анонсировал новые меры по борьбе с ростом цен Вэнс.

На фоне новостей о ракетном ударе США и Израиля по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс», расположенного в Персидском заливе, стоимость эталонного сорта нефти марки Brent резко подскочила. Цена фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель, прирост составил 4,5 доллара.