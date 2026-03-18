20:56, 18 марта 2026

Американцев предупредили о сложных неделях из-за Ирана

Вэнс: Перед нами сложный путь в ближайшие несколько недель
Вячеслав Агапов

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Американцев ждет сложный путь в ближайшие несколько недель. О предстоящих трудностях предупредил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его цитирует РИА Новости.

На митинге в штате Мичиган представитель правительства заявил, что сложности возникнут в контексте роста цен на бензин в стране из-за военных действий против Ирана.

«Перед нами сложный путь в ближайшие несколько недель. Но это временно», — пообещал Вэнс.

Цены на энергоносители вернутся к реальности, когда подойдет к концу операция против Ирана. Белый дом признает проблему и борется с ней, заявил вице-президент. Тем временем бензин в стране все так же дорожает из-за перебоев в поставках из стран Персидского залива. По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость галлона (3,785 литра) бензина в США превысила 3,84 доллара, с начала ближневосточного конфликта она выросла почти на доллар.

«Мы работаем над рядом вещей, я полагаю, что о паре из них будет объявлено в течение 24-48 часов», — анонсировал новые меры по борьбе с ростом цен Вэнс.

На фоне новостей о ракетном ударе США и Израиля по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс», расположенного в Персидском заливе, стоимость эталонного сорта нефти марки Brent резко подскочила. Цена фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель, прирост составил 4,5 доллара.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

    В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

    В штабе Центрального командования США объявили тревогу

    В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

    ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

    В России опубликовали законопроект о регулировании искусственного интеллекта

    МАГАТЭ отреагировало на атаку по АЭС «Бушер» в Иране

    В сети обсудили откровенный наряд «самой красивой спортсменки мира» для игры в гольф

    Последствия введения закона о банкротстве ипотечников оценили

    Все новости
