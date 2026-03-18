Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 18 марта 2026

Аналитик объяснил тенденцию падения рубля при дорожающей нефти

Александра Синицына
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Рубль падает одновременно с тем, что нефть демонстрирует рост стоимости. Причину сложившейся тенденции объяснил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев, передает РИА Новости.

По его словам, это происходит из-за страха, что новая цена отсечения в бюджетном правиле выльется в существенные покупки валюты российским Минфином в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджетное правило нужно, чтобы нивелировать негативное воздействие на экономику от колебания нефтяных котировок. Правительство устанвливает цену отсечения и ориентируется на показатель при планировании бюджета. Когда рыночная цена энергоносителей растет, Минфин закупает валюту в ФНБ, а когда падает ниже цены отсечения — продает валюту. В марте же власти вовсе не проводят операции с валютой и золотом, так как планируют изменить цену отсечения на нефть.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке нефть с 27 февраля демонстрирует рост на 41 процент, до 102,3 доллара за баррель, рекорд пока составил 119,5 доллара.

«Банк России в марте резко, на 72 процента, сократил продажи валюты, поскольку Минфин приостановил операции по бюджетному правилу. Если же в апреле операции по бюджетному правилу будут восстановлены, как ожидается, с более низким параметром цены отсечения по нефти, то в краткосрочном периоде это может оказаться негативным фактором для рубля, поскольку из-за дорогой нефти Минфин будет больше покупать валюты, чем при текущей цене отсечения в 59 долларов», — отметил аналитик.

При этом если новая цена отсечения составит порядка 50 длларов за баррель нефти из РФ, то даже несмотря на рекордный дисконт в 30 долларов стоимость российскиъх энергоресурсов будет существенно выше цены отсечения. За этим последуют масштабные покупки валюты и, как следствие, падение рубля.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов назвал срок подорожания доллара до 100 рублей. Он добавил, что для экспортно ориентированных отраслей такая цена была бы более предпочтительна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok