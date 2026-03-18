Беспилотник рухнул рядом с пятизвездочным отелем в Краснодаре

БПЛА рухнул рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что услышали сильный взрыв и заметили. Точной информации о степени разрушений в настоящий момент нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников мирный житель получил не совместимые с жизнью ранения.

До этого жители подмосковных городов рассказали о прогремевших в ночь на 17 марта взрывах. ВСУ пытались атаковать Московский регион.