Беспилотник рухнул рядом с пятизвездочным отелем в Краснодаре

БПЛА рухнул рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали, что услышали сильный взрыв и заметили. Точной информации о степени разрушений в настоящий момент нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников мирный житель получил не совместимые с жизнью ранения.
До этого жители подмосковных городов рассказали о прогремевших в ночь на 17 марта взрывах. ВСУ пытались атаковать Московский регион.