13:05, 18 марта 2026Интернет и СМИ

В Кремле ответили на просьбу французского журналиста к Путину

Песков: Обратившемуся к Путину журналисту Боке в России ничего не будет угрожать
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что французский журналист Адриан Боке попросил президента России Владимира Путина защитить его семью. Его слова передает ТАСС.

Песков рассказал, что в Кремле видели информацию в СМИ о просьбе журналиста к Путину, но о прямых обращениях в адрес президента пока не известно. «Я не понимаю, о какой помощи может идти речь, что он (Боке — прим. «Ленты.ру») сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в самое ближайшее время», — добавил он.

Представитель Кремля также отметил, что Боке является гражданином РФ и может в любой момент приехать в страну. В России журналисту ничего не будет угрожать, подчеркнул Песков.

Ранее Боке в разговоре с ТАСС заявил, что из-за санкций Европейского союза (ЕС) ему и его родным угрожает смертельная опасность. Он попросил Путина защитить его семью.

16 марта сообщалось, что ЕС ввел санкции в отношении Боке. Также в санкционный список попал его британский коллега Грэм Филлипс.

Адриан Боке родился во Франции, в 2023 году получил гражданство России. Он освещал события в Донбассе.

