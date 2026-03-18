Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:10, 18 марта 2026

Борющийся с раком Кушанашвили рассказал о съемках с калоприемником

Кушанашвили заявил, что после лечения в онкоцентре снимался с калоприемником
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналист Отар Кушанашвили, борющийся с раком, рассказал, что после лечения в онкологическом центре участвовал в съемках с калоприемником. Подробности он раскрыл в интервью ведущей Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

Кушанашвили рассказал, что первым проектом, в котором он поучаствовал после онкоцентра, было шоу юмориста Азамата Мусагалиева. «Я после больницы был, мертвенный цвет лица. Нельзя, конечно, не солярий, ничего. И руки дрожали. (...) У меня калоприемник», — описал свое состояние журналист.

Кушанашвили добавил, что его детей возмутило то, как он выглядел в шоу. После такого замечания журналист решил тщательнее подготовиться к следующей съемке. «Я в следующий раз даже бриолин на себя вылил весь. Ведущая "Утра" на каком-то из каналов после эфира говорит: "Кто из нас болеет — вы или я?"» — рассказал он.

Ранее Кушанашвили вспомнил о пугающем предостережении врача, которое озвучили врачи его близким. Медики сказали, что ему будет тяжело восстанавливаться после операции.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщалось в июне 2024 года. Злокачественное новообразование нашли в брюшной полости. В октябре того же года опухоль удалили. Также журналист прошел курс химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok