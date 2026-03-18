Борющийся с раком Кушанашвили рассказал о съемках с калоприемником

Кушанашвили заявил, что после лечения в онкоцентре снимался с калоприемником

Журналист Отар Кушанашвили, борющийся с раком, рассказал, что после лечения в онкологическом центре участвовал в съемках с калоприемником. Подробности он раскрыл в интервью ведущей Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

Кушанашвили рассказал, что первым проектом, в котором он поучаствовал после онкоцентра, было шоу юмориста Азамата Мусагалиева. «Я после больницы был, мертвенный цвет лица. Нельзя, конечно, не солярий, ничего. И руки дрожали. (...) У меня калоприемник», — описал свое состояние журналист.

Кушанашвили добавил, что его детей возмутило то, как он выглядел в шоу. После такого замечания журналист решил тщательнее подготовиться к следующей съемке. «Я в следующий раз даже бриолин на себя вылил весь. Ведущая "Утра" на каком-то из каналов после эфира говорит: "Кто из нас болеет — вы или я?"» — рассказал он.

Ранее Кушанашвили вспомнил о пугающем предостережении врача, которое озвучили врачи его близким. Медики сказали, что ему будет тяжело восстанавливаться после операции.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщалось в июне 2024 года. Злокачественное новообразование нашли в брюшной полости. В октябре того же года опухоль удалили. Также журналист прошел курс химиотерапии.