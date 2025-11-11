Борющийся с раком Кушанашвили раскрыл пугающее предостережение врача его близким

Кушанашвили заявил, что врач предупреждал близких о проблемах после операции

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком кишечника, рассказал о пугающем предостережении, которое врач передал его близким. Подробностями он поделился в проекте «Федос» на YouTube.

Ведущий заявил, что операция, во время которой ему удалили опухоль, длилась почти сутки, а его положение тогда было очень плохим. По словам Кушанашвили, врач также сообщил его близким, что операция может привести к необратимым изменениям.

«Врач говорил моему окружению, в том числе друзьям, что я интеллектуально не восстановлюсь. Он говорит: "Он будет вести овощную растительную жизнь, мы должны вас предупредить"», — передал его слова ведущий и в шутку добавил, что предостережение доктора в итоге сбылось.

О том, что у Кушанашвили диагностировали рак, стало известно в июне 2024 года. Злокачественную опухоль у него обнаружили в брюшной полости. В октябре 2024 года телеведущему удалили опухоль. Также он прошел курс химиотерапии.