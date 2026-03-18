Детдомовец из российского региона ценой жизни спас целый отряд на СВО

Детдомовец из Кемеровской области Купов ценой жизни спас целый отряд на СВО

Детдомовец из Кемеровской области Михаил Купов ценой жизни спас целый отряд на специальной военной операции (СВО). Одной из школ в Белове присвоили имя 25-летнего разведчика, посмертно удостоенного звания Героя России. Об этом сообщили власти российского региона, передает портал Ngs42.ru.

Купов с 2024 года проходил службу в составе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Затем он возглавил одну из разведывательных групп.

Весной прошлого года уроженец Кузбасса вместе с отрядом вышел на задание и в лесополосе наткнулся на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Офицер решил «здесь и сейчас» выйти в бой, в котором по итогу и победил. Пятерых из противников мужчины взяли в плен и выдвинулись обратно.

На пути группа попала под массированный обстрел. Купов прикрыл товарища от пули и вывел отряд в безопасное место. Его спасти не удалось.

Он стал первым жителем Белова, кому президент РФ присвоил звание Героя России.

