Детдомовец из российского региона ценой жизни спас целый отряд на СВО

Детдомовец из Кемеровской области Михаил Купов ценой жизни спас целый отряд на специальной военной операции (СВО). Одной из школ в Белове присвоили имя 25-летнего разведчика, посмертно удостоенного звания Героя России. Об этом сообщили власти российского региона, передает портал Ngs42.ru.
Купов с 2024 года проходил службу в составе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Затем он возглавил одну из разведывательных групп.
Весной прошлого года уроженец Кузбасса вместе с отрядом вышел на задание и в лесополосе наткнулся на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Офицер решил «здесь и сейчас» выйти в бой, в котором по итогу и победил. Пятерых из противников мужчины взяли в плен и выдвинулись обратно.
На пути группа попала под массированный обстрел. Купов прикрыл товарища от пули и вывел отряд в безопасное место. Его спасти не удалось.
Он стал первым жителем Белова, кому президент РФ присвоил звание Героя России.
