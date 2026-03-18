00:57, 18 марта 2026

Дмитриев обратился к США с одним призывом

Дмитриев: США следует ввести санкции против Великобритании и Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Соединенным Штатам следует отменить санкции против России для поддержки мировых рынков. Также Вашингтону нужно ввести ограничения против Великобритании и Евросоюза, к такому выводу пришел глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Возможно, США следует ввести санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации посредством иммиграции, а также отменить санкции против России», — отметил он.

Кроме того, Дмитриев приложил опрос по поводу введения санкций США в отношении европейского блока и Британии. «Следует ли США вводить санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности?» — обозначил он тему голосования.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что европейские бюрократы сами создали масштабный энергетический кризис в регионе. Спецпредставитель президента РФ добавил, что ошибочные решения, продиктованные идеологией, приведут к потере рабочих мест в Великобритании и ЕС.

До этого глава РФПИ спрогнозировал, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель.

