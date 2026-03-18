Шансы Долиной вернуть деньги за квартиру оценили

Юрист Кваша: Кроме репутационных потерь, Долина ничего не получит

У Ларисы Долиной нет шансов отсудить деньги за квартиру, которую ее вынудили продать аферисты. Вероятность вернуть отданные мошенникам средства в разговоре с Общественной службой новостей оценил брокер и юрист Дмитрий Кваша.

Как объяснил юрист, требовать деньги с тех, кто не является конечным бенефициаром мошеннической схемы, бесполезно. Признанные виновными по делу об афере с квартирой в Хамовниках не были главными заказчиками. Многие из них работали вслепую и не имели представления, что являются участниками преступной цепочки. Но прежде всего никто из осужденных не получил дохода с проданной квартиры. С учетом этого, по мнению Кваши, максимум, что Долина может взыскать с пойманных мошенников, — это «бабушкина» квартира, которая им досталась.

При этом новое судебное разбирательство может лишь усугубить положение певицы, предупреждает собеседник агентства. «Кроме репутационных потерь, она ничего не получит», — заявил он, допустив, что очередной иск может отвернуть от Долиной даже тех, кто поддержал ее в спорном деле с Полиной Лурье. В том, что иск знаменитости будет удовлетворен судом, Кваша сомневается.

Ранее Лариса Долина потребовала через суд 176 миллионов рублей у обманувших ее мошенников.