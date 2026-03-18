Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:54, 18 марта 2026

Шансы Долиной вернуть деньги за квартиру оценили

Юрист Кваша: Кроме репутационных потерь, Долина ничего не получит
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У Ларисы Долиной нет шансов отсудить деньги за квартиру, которую ее вынудили продать аферисты. Вероятность вернуть отданные мошенникам средства в разговоре с Общественной службой новостей оценил брокер и юрист Дмитрий Кваша.

Как объяснил юрист, требовать деньги с тех, кто не является конечным бенефициаром мошеннической схемы, бесполезно. Признанные виновными по делу об афере с квартирой в Хамовниках не были главными заказчиками. Многие из них работали вслепую и не имели представления, что являются участниками преступной цепочки. Но прежде всего никто из осужденных не получил дохода с проданной квартиры. С учетом этого, по мнению Кваши, максимум, что Долина может взыскать с пойманных мошенников, — это «бабушкина» квартира, которая им досталась.

При этом новое судебное разбирательство может лишь усугубить положение певицы, предупреждает собеседник агентства. «Кроме репутационных потерь, она ничего не получит», — заявил он, допустив, что очередной иск может отвернуть от Долиной даже тех, кто поддержал ее в спорном деле с Полиной Лурье. В том, что иск знаменитости будет удовлетворен судом, Кваша сомневается.

Ранее Лариса Долина потребовала через суд 176 миллионов рублей у обманувших ее мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Участие в защите Ормузского пролива сравнили с покупкой билета на «Титаник»

    В России объяснили важность освобождения одного населенного пункта в ДНР

    Шансы Долиной вернуть деньги за квартиру оценили

    Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

    В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

    В штабе Центрального командования США объявили тревогу

    В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

    ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

    В России опубликовали законопроект о регулировании искусственного интеллекта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok