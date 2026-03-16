Долина будет судиться с мошенниками, которые обманули ее. Певица требует 176 миллионов рублей

Российская певица Лариса Долина подала иск к мошенникам, из-за которых лишилась квартиры в Хамовниках. Артистка требует взыскать с осужденных десятки миллионов рублей в качестве компенсации имущественного вреда. Дело будет рассматривать Балашихинский городской суд Московской области.

Исковое заявление в суд направил представитель певицы. Ответчиками по делу стали Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, которые ранее были признаны виновными по делу о мошенничестве.

Как сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья, заявление принято к производству.

«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л.А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (часть 4 статья 159), в размере 176 141 000 рублей», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что все ответчики уже были осуждены за мошенничество в особо крупном размере. Приговор по делу вступил в законную силу в ноябре 2025 года. Суд тогда признал за Долиной право требовать возмещения причиненного ущерба.

Изначально артистка пыталась добиться компенсации в рамках уголовного процесса. Однако суд не стал рассматривать финансовые требования Долиной, тем не менее признав за ней право требовать возмещения причиненного ущерба в отдельном гражданском иске

Участники мошеннической схемы получили тюремные сроки и штрафы

Приговор по делу о мошенничестве был оглашен в ноябре 2025 года. По данным прокуратуры Московской области, фигуранты входили в организованную группу, которая обманывала россиян с помощью телефонных схем. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая людей переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или передавать имущество якобы для его защиты.

Среди пострадавших оказалась Долина. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и убедили певицу, что ее недвижимость якобы находится под угрозой. Чтобы «поймать преступников», они предложили оформить фиктивную сделку по продаже квартиры. Артистка поверила их словам и продала жилье в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей 34-летней матери-одиночке из Москвы Полине Лурье. Полученные деньги Долина перевела на указанные счета. Когда певица поняла, что ее развели мошенники, она обратилась в правоохранительные органы.

По решению суда участник схемы Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф 900 тысяч рублей. Курьер Анжела Цырульникова была приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев также получили по семь лет колонии, им назначили штрафы по 900 тысяч рублей.

По данным следствия, общий ущерб, причиненный певице, превысил 300 миллионов рублей.

Долина столкнулась с хейтом после скандального дела с Лурье

После скандального дела о квартире в Хамовниках, а также решения Мосгорсуда, который в сентябре 2025 года признал сделку между Долиной и Лурье незаконной и постановил вернуть певице ее квартиру, проданную из-за мошенников, артистка столкнулась с критикой и оскорблениями в интернете.

В конце 2025 года Верховный суд России рассмотрел жалобу Лурье на решения нижестоящих судов, которые ранее постановили вернуть квартиру певице, и в итоге отменил их. Суд признал право собственности за Лурье, посчитав ее добросовестным покупателем. Решение вступило в силу сразу после оглашения. Однако Лурье еще около месяца не могла въехать в квартиру в Хамовниках: артистка сначала просила перенести сроки выезда, а затем уехала на отдых за границу. В результате судебные приставы начали процедуру принудительного выселения. В середине января Лурье получила заветные ключи от недвижимости.

Позднее Долина прокомментировала ситуацию в большом интервью. Певица призналась, что переживала этот период тяжело, однако решила не реагировать на хейт в свой адрес.

Вчера меня клеймили позором, которого я не заслужила, а завтра они снова будут меня поднимать на пьедестал. Человек так устроен Лариса Долина российская певица

Артистка подчеркнула, что не держит зла на людей, писавших ей оскорбления. «Я всех простила. Как всегда. Не держу ни на кого зла и иду дальше», — заявила певица.

По словам Долиной, пережитая история повлияла и на ее творчество. Она рассказала, что многие песни, записанные в этот период, оказались особенно эмоциональными. «Все мои новые песни, которые появились за это время, связаны с тем, что я стала немного взрослее и, пережив непростую жизненную ситуацию, по-другому начала смотреть на многие вещи», — объяснила артистка.

Долину уличили в создании образа «бедной овечки»

Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, оценивая первое интервью Долиной, которое она дала после истории с квартирой, заподозрил артистку в создании образа «бедной овечки». По его мнению, в словах певицы нет раскаяния или извинений. А без них, добавил он, невозможно получить уважение. Он также заявил, что Долина переложила всю вину на мошенников, а также «на людей, которые ее так восприняли».

То есть, по сути, она действительно не раскаивается, а в информационном пространстве опять же выступает бедной овечкой, которая хочет вернуться на эстраду, которая хочет вернуть потерянные концерты, потерянное уважение Павел Рудченко продюсер, музыкальный критик

Певица позднее призналась, что справилась с переживаниями самостоятельно и не обращалась за помощью к психологам. «Прекрасно, как видите. Видно же, что справилась», — ответила она на вопрос журналистов.

По словам певицы, негативные комментарии неизбежны для любого публичного человека. Поэтому она предпочитает не реагировать на хейт. «Хейт — это неотъемлемая часть нашей жизни, особенно для публичных людей. Я не реагирую, никогда не реагировала и никогда не отвечала», — заявила артистка.