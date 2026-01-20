Долиной придется отдать 50 млн руб. за ликвидацию самодельного пруда под Москвой

После выселения из квартиры в Хамовниках Лариса Долина оказалась замешана в новом скандале с недвижимостью. У народной артистки России нашли незаконный пруд на секретном загородном участке в Подмосковье. На ликвидацию искусственного водоема певице придется потратить десятки миллионов рублей.

Пруд возле дома Долиной оказался незаконным

Проблемы у артистки начались после того, как предприниматель из Саратова Глеб Рыськов пожаловался на нее в природоохранную организацию. Причиной стал пруд площадью 230 квадратных метров, который знаменитость построила на территории защитной полосы безымянного ручья на севере Московской области.

Участок Ларисы Долиной в Подмосковье Кадр: Telegram-канал SHOT

Бизнесмен призвал прокуратуру провести проверку и привлечь певицу к ответственности. Он считает, что нужно ликвидировать пруд и восстановить рельеф местности. При этом Долина — не единственная звезда, загородная недвижимость которой возмутила Рыськова. Он уже обращался с похожими жалобами на Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) и Александра Гордона.

Какое наказание ждет Долину?

Если прокуратура действительно признает самодельный пруд в подмосковном имении Долиной незаконным, артистка будет вынуждена его ликвидировать, устранить ущерб, нанесенный территории, и полностью рекультивировать участок.

Это значит, что сначала из пруда нужно убрать всех представителей фауны, откачать воду илососом, утилизировать донные отложения и демонтировать гидроизоляцию. Выкопанный под водоем котлован придется засыпать щебнем, глиной и землей, после чего высадить на нем растения и восстановить слой дерна.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По оценкам специалистов, такие работы займут примерно два месяца и будут стоить около 50 миллионов рублей, при условии, что глубина водоема не превышает двух метров. Также на стоимость может повлиять глубина илового слоя.

Пруд — не единственная проблема с участком Долиной

Самодельный пруд находится рядом с особняком певицы в закрытом поселке Славино под Москвой. Долина приобрела там участок еще в 2003 году и построила на нем трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов у дома певицы Ларисы Долиной Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Помимо этого особняка, на территории есть еще одна роскошная постройка, которую артистка долго держала в тайне. В 2011 году Долина возвела рядом четырехэтажный коттедж площадью 660 квадратных метров. Более 12 лет певица не оформляла этот объект в собственность, на кадастровый учет его поставили лишь после того, как певица стала жертвой мошенников.

Получается, что Долина долгое время не платила налоги за свой секретный дом и могла за этот срок задолжать государству около миллиона рублей.

Чем закончилось разбирательство с квартирой певицы?

Громкое разбирательство по поводу квартиры в Хамовниках, которую Долина продала под влиянием мошенников предпринимательнице Полине Лурье, закончилось выселением артистки.

Ключи от жилья передали законной владелице, дочь и внучку певицы сняли с регистрационного учета.

В момент передачи ключей Лариса Долина находилась за пределами России — они с дочерью улетели в Абу-Даби. Дверь в квартиру знаменитости пришлось вскрывать, что обошлось в 15 тысяч рублей (вскрытие оплатили представители артистки). Уточнялось, что до отъезда за границу некоторые вещи звезда вывезти не успела.