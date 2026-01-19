Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 19 января 2026Силовые структуры

Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Долиной и показала их журналистам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Полина Лурье получила ключи от столичной квартиры, которую ей продала певица Лариса Долина. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.

«Ключи у меня!», – заявила юрист и показала ключи журналистам. Связку стороне покупательницы передали через судебных приставов. Теперь Лурье может заехать в квартиру, которую приобрела еще в 2024 году.

Ранее сообщалось, что артистку и ее родных уже выписали из спорной жилплощади. В присутствии приставов сегодня был подписан лист о закрытии искового производства.

Адвокат Мария Пухова опровергала новости о принудительном выселении певицы. Она заявила, что приставы приехали в квартиру в Хамовниках, чтобы проверить факт ее добровольной передачи покупательнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Спецпредставитель Путина встретится с Уиткоффом и Кушнером

    Европейцам предрекли политический балаган

    Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

    Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

    В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

    Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

    Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok