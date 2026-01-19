Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Долиной и показала их журналистам

Полина Лурье получила ключи от столичной квартиры, которую ей продала певица Лариса Долина. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.

«Ключи у меня!», – заявила юрист и показала ключи журналистам. Связку стороне покупательницы передали через судебных приставов. Теперь Лурье может заехать в квартиру, которую приобрела еще в 2024 году.

Ранее сообщалось, что артистку и ее родных уже выписали из спорной жилплощади. В присутствии приставов сегодня был подписан лист о закрытии искового производства.

Адвокат Мария Пухова опровергала новости о принудительном выселении певицы. Она заявила, что приставы приехали в квартиру в Хамовниках, чтобы проверить факт ее добровольной передачи покупательнице.

