Долина высказалась о хейтерах фразой «я всех простила»

Певица Лариса Долина заявила, что простила людей, желавших ей смерти

Народная артистка России Лариса Долина простила людей, желавших ей смерти на фоне скандала с квартирой в Москве. Об этом певица рассказала в интервью ТАСС.

«Вчера меня клеймили позором, которого я не заслужила, а завтра они снова будут меня поднимать на пьедестал. Человек так устроен», — заявила певица.

Долина рассказала, что тяжело переживала этот жизненный этап, однако оставила его в прошлом. Она подчеркнула, что не станет отвечать хейтерам, желавшим смерти ей и ее семье. По мнению артистки, на самом деле эти люди вряд ли склонны кого-то проклинать.

«Я всех простила. Как всегда. Не держу ни на кого зла и иду дальше», — заключила Долина.

В том же интервью Долина сообщила, что пережитая ситуация с квартирой изменила ее взгляд на многие вещи и нашла отражение в ее новых песнях. По словам исполнительницы, большинство новых песен было записано именно в этот непростой период, поэтому они «получились очень трогательными и качественными».