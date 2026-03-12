Реклама

08:37, 12 марта 2026Культура

Долина рассказала об изменении своих взглядов после ситуации с квартирой

Долина рассказала, что ситуация с квартирой изменила ее взгляды на многие вещи
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Пережитая ситуация с квартирой изменила взгляд народной артистки России Ларисы Долиной на многие вещи и нашла отражение в ее новых песнях. Об этом певица рассказала в интервью ТАСС.

«Все мои новые песни, которые появились за это время, связаны с тем, что я стала немного взрослее и, пережив непростую жизненную ситуацию [с квартирой], по-другому начала смотреть на многие вещи. Когда с человеком происходит что-то очень серьезное — неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется», — поделилась она.

По словам Долиной, большинство новых песен было записано именно в этот непростой период. «Поэтому они получились очень трогательными и качественными. А главное — я хочу, чтобы зрители их полюбили», — подчеркнула певица.

Кроме того, артистка подчеркнула, что одна из таких песен уже вышла в свет. Она называется «Последнее прощай».

