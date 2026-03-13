Долину уличили в создании образа «бедной овечки»

Рудченко: Долина в образе бедной овечки пытается вернуть потерянное уважение

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил первое интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала после истории с квартирой в Хамовников. По его словам, в нем нет ни раскаяния, ни извинений, приводит слова эксперта «Царьград».

В интервью агентству ТАСС Долина рассказала о пережитых событиях, творческих планах и анонсировала продолжение гастрольного тура, а также обещала поклонникам премьеру новых песен. Рудченко оценил слова певицы как проявление рьяного цинизма. Он обратил внимание, что Долина не извинилась за свои действия, а переложила вину на мошенников, а также «на людей, которые ее так восприняли».

«То есть, по сути, она действительно не раскаивается, а в информационном пространстве опять же выступает бедной овечкой, которая хочет вернуться на эстраду, которая хочет вернуть потерянные концерты, потерянное уважение», — подчеркнул критик.

Рудченко подчеркнул, что без раскаяния невозможно получить уважение, тем более что теперь многие разуверились в Долиной как в порядочном человеке. Это неминуемо отразилось на монетизации ее концертов, что певица пытается вернуть. Однако роль «бедной овечки» лишь усугубляет отношение к ней, заключил продюсер.