Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:25, 13 марта 2026Культура

Долину уличили в создании образа «бедной овечки»

Рудченко: Долина в образе бедной овечки пытается вернуть потерянное уважение
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алиса Макарова / ТАСС

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил первое интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала после истории с квартирой в Хамовников. По его словам, в нем нет ни раскаяния, ни извинений, приводит слова эксперта «Царьград».

В интервью агентству ТАСС Долина рассказала о пережитых событиях, творческих планах и анонсировала продолжение гастрольного тура, а также обещала поклонникам премьеру новых песен. Рудченко оценил слова певицы как проявление рьяного цинизма. Он обратил внимание, что Долина не извинилась за свои действия, а переложила вину на мошенников, а также «на людей, которые ее так восприняли».

«То есть, по сути, она действительно не раскаивается, а в информационном пространстве опять же выступает бедной овечкой, которая хочет вернуться на эстраду, которая хочет вернуть потерянные концерты, потерянное уважение», — подчеркнул критик.

Рудченко подчеркнул, что без раскаяния невозможно получить уважение, тем более что теперь многие разуверились в Долиной как в порядочном человеке. Это неминуемо отразилось на монетизации ее концертов, что певица пытается вернуть. Однако роль «бедной овечки» лишь усугубляет отношение к ней, заключил продюсер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Россиянам назвали снижающий давление популярный суп

    Назван неожиданный способ США взять под контроль Ормузский пролив

    Лидеры G7 призвали Трампа закончить войну с Ираном

    Россиянин попал под следствие за размещенную два года назад публикацию

    Титулованный боец ММА рассказал об отправке на СВО

    Россиянам назвали время пробуждения змей

    Назван неочевидный способ уменьшить боль при менструации

    Долину уличили в создании образа «бедной овечки»

    Ипотека оказалась непопулярна среди одного поколения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok