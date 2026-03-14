Долина рассказала о хейте в свой адрес

18:16, 14 марта 2026

Долина сообщила, что не реагирует на хейт
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алиса Макарова / ТАСС

Певица Лариса Долина сообщила, что не реагирует на хейт в свой адрес после скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Хейт — это неотъемлемая часть нашей жизни, особенно для публичных людей. Я бы вообще забыла про них. Я не реагирую, никогда не реагировала и никогда не отвечала, потому что они (хейтеры — «прим. Ленты.ру») только этого и ждут», — рассказала Долина.

Певица также отметила, что негативные комментарии сопровождают известных людей всегда. Поэтому, считает Долина, важно не обращать на них внимания.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что в словах Долиной после скандала нет ни раскаяния, ни извинений. Кроме того, отмечает он, в заявлениях певицы прослеживается попытка выставить себя в роли «бедной овечки».

