06:28, 18 марта 2026Экономика

Долина установила на телефон программы для блокировки звонков от мошенников
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина нашла способ обезопасить себя от мошенников. Она установила на телефон программы для блокировки нежелательных СМС и звонков после того, как ей начали присылать угрозы, передает РИА Новости.

До этого представитель певицы Сергей Пудовкин рассказал, что по факту угроз в ее адрес проводится доследственная проверка.

«Может быть и поступают [угрозы], только у меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие программы серьезные: как только незнакомый номер или человек, которого нет моем списке контактов, звонок блокируется», — объяснила технологию работы приложений Долина.

Ранее Лариса Долина потребовала 176 млн рублей от обманувших ее мошенников. Они убедили певицу оформить якобы фиктивную сделку с квартирой и перевести деньги на «безопасные счета».

