20:55, 18 марта 2026Мир

Европейский лидер захотел провести ночь на фабрике

Фицо сообщил, что отработает ночную смену на фабрике с 30 апреля по 1 мая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что отработает ночную смену на фабрике с 30 апреля по 1 мая в знак уважения к трудящимся. С таким объявлением он выступил с социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я хочу опять выразить уважение к людям, работающим в ночную смену, и присоединиться к ним на одном из [фабричных] производств», — отметил политик.

Фицо традиционно проводит ночь на Первомай, работая на одном из предприятий Словакии. В своей публикации он не уточнил, на какой именно фабрике он будет трудиться в этом году.

Ранее Россия подтвердила готовность принять Фицо 9 Мая для участия в торжествах по случаю 81-го Дня Победы в Великой Отечественной войне.

