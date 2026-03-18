Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что отработает ночную смену на фабрике с 30 апреля по 1 мая в знак уважения к трудящимся. С таким объявлением он выступил с социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я хочу опять выразить уважение к людям, работающим в ночную смену, и присоединиться к ним на одном из [фабричных] производств», — отметил политик.

Фицо традиционно проводит ночь на Первомай, работая на одном из предприятий Словакии. В своей публикации он не уточнил, на какой именно фабрике он будет трудиться в этом году.

Ранее Россия подтвердила готовность принять Фицо 9 Мая для участия в торжествах по случаю 81-го Дня Победы в Великой Отечественной войне.