Посол Андреев: Россия готова принять премьер-министра Словакии Фицо 9 Мая

Россия подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 Мая для участия в торжествах по случаю 81-го Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на посла России в республике Сергея Андреева.

Фицо заявлял о желании приехать в Москву 15 марта.

В 2025 году Роберт Фицо также принимал участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы над фашизмом.

В свою очередь, еще в прошлом году в Европейском союзе (ЕС) были возмущены приездом Фицо на юбилейный парад Победы в Москве. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что премьер «стоит на неправильной стороне истории».