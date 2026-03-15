19:05, 15 марта 2026

Фицо рассказал о планах приехать в Москву на День Победы

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatoly Medved / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов снова посетить Москву на День Победы. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале его партии.

«Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах, посвященных победе над фашизмом, в Москве», — сказал он.

9 мая 2025 года Фицо принял участие в параде Победы в Москве. Тогда он отметил, что готов приехать еще раз, если получит приглашение.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС возмущены визитом Фицо в Россию и присутствием его на параде Победы.

