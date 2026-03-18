18:12, 18 марта 2026

В России вырос спрос на услугу фальш-кремации

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

На фоне роста стоимости погребения тела и нехватки крематориев в российских городах в стране все более востребованной становится услуга фальш-кремации. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал владелец ГК Ritual Олег Шелягов.

Он объяснил, что речь идет о проведении церемонии прощания с покойным в траурном зале в регионе его проживания, а потом отправке тела туда, где есть крематорий. Иногда в соседнем регионе услуга дешевле, но бывает, что в населенном пункте вообще нет крематория.

Сама же кремация становится все более популярной. В Санкт-Петербурге ее выбирают уже более 70 процентов клиентов, а в Москве — более 50 процентов. Также растет спрос на нее в северных регионах, где в зимнее время сложно выкопать могилу. Что касается юга страны, то там подавляющее большинство родственников усопшего выбирает погребение.

Ранее сообщалось, что в России становятся популярными картонные гробы. Их выбор связан с низкой стоимостью — от 1,5 тысячи до 6000 рублей, в то время как цена на деревянные доходит до 200 тысяч.

