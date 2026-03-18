Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:46, 18 марта 2026Культура

Гагарина пожаловалась на отсутствие заработка за счет концертов

Полина Гагарина: На концертах певцы тратят деньги и здоровье, а не зарабатывают
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российская певица Полина Гагарина заявила, что артисты не зарабатывают на концертах. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Гагарина призналась, что артисты больше тратят, чем получают, вопреки расхожему мнению о крупных заработках. В том числе певица указала, что на концерты тратят деньги и здоровье, поскольку от подготовки и самих выступлений страдают суставы и связки.

«Вылетают плечи, ноги, бедра. Мы их вставляем обратно и снова идем выступать», — пояснила Гагарина. Она подчеркнула, что выступления даются тяжело, однако исполнители стараются ради зрителей.

В феврале сообщалось, что Гагарина задолжала Федеральной налоговой службе 10 миллионов рублей. По данным Mash, певице грозит блокировка счетов трех компаний, которые в 2024 году принесли ей 450 миллионов рублей выручки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok