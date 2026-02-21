Реклама

15:00, 21 февраля 2026

Стало известно о миллионных долгах Полины Гагариной перед налоговой

Mash: Полина Гагарина задолжала налоговой 10 миллионов рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Певица Полина Гагарина задолжала Федеральной налоговой службе 10 миллионов рублей. Об этом стало известно Mash.

По данным канала, звезде грозит блокировка счетов трех компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком». Известно, что в 2024 году три фирмы принесли Гагариной 450 миллионов рублей выручки.

Сообщается, что организации работают по упрощенной системе налогообложения. Mash также обратил внимание на то, что фирмы разделены, но формально занимаются схожей деятельностью — исполнительским искусством, что также может вызвать подозрения в дроблении бизнеса со стороны налогового ведомства.

Ранее сообщалось, что у покинувшего Россию солиста музыкальной группы Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) нашли задолженность перед налоговой службе в размере 55 тысяч рублей.

