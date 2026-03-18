Глава Краснодара рассказал о работе соцучреждений в связи с атакой БПЛА

В Краснодарском крае и Краснодаре продолжает сохраняться опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава муниципального образования города Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что все социальные учреждения работают по графику и готовы принимать детей.

Наумов отметил, что до сотрудников учреждений и руководителей доведены все алгоритмы действий при возможной вражеской атаке беспилотниками.

«Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия», — добавил глава Краснодара.

Евгений Наумов попросил всех жителей и гостей города соблюдать спокойствие и меры предосторожности.

Ночью ВСУ атаковали беспилотниками многоэтажные жилые дома в Краснодаре. В результате чего погиб мирный житель.

Кроме того, обломки еще одного БПЛА рухнули на городской медицинский центр.