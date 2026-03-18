Обломки БПЛА ВСУ упали на медцентр в российском городе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:40, 18 марта 2026Россия

Обломки БПЛА ВСУ упали на медцентр в Краснодаре
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на медицинский центр в Краснодаре. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«(Обломки БПЛА) повредили кровлю медцентра и линию электропередачи. Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — сообщили в Оперштабе.

Отмечается, что обломки беспилотников также упали во дворе многоквартирного дома и возле частного дома. Информация о пострадавших не поступала, инфраструктурных повреждений нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников мирный житель получил не совместимые с жизнью ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok