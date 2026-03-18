Обломки БПЛА ВСУ упали на медцентр в российском городе

Обломки БПЛА ВСУ упали на медцентр в Краснодаре

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на медицинский центр в Краснодаре. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«(Обломки БПЛА) повредили кровлю медцентра и линию электропередачи. Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — сообщили в Оперштабе.

Отмечается, что обломки беспилотников также упали во дворе многоквартирного дома и возле частного дома. Информация о пострадавших не поступала, инфраструктурных повреждений нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников мирный житель получил не совместимые с жизнью ранения.