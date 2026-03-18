Глава МИД Ирана рассказал о состоянии верховного лидера

Глава МИД Ирана Арагчи подтвердил хорошее самочувствие верховного лидера

Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи полностью здоров и держит ситуацию под контролем. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Насколько мне известно, у него были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров», — сказал Арагчи. По его словам, информация о состоянии Хаменеи является достоверной, а сам лидер продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.