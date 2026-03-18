09:53, 18 марта 2026Мир

Глава МИД Ирана рассказал о состоянии верховного лидера

Глава МИД Ирана Арагчи подтвердил хорошее самочувствие верховного лидера
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Моджтаба Хаменеи. Фото: Mehdi Ghasemi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи полностью здоров и держит ситуацию под контролем. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Насколько мне известно, у него были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров», — сказал Арагчи. По его словам, информация о состоянии Хаменеи является достоверной, а сам лидер продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

    Последние новости

    В США заявили о беспрецедентном предложении Ирану по урану. Что об этом известно?

    Иран стал отрицать нанесение ударов по гражданской инфраструктуре соседних стран

    Алиев обсудил с Мерцем влияние войны Ирана и США на постсоветский регион

    Юноша неожиданно разбогател на 43,3 миллиона рублей по дороге на работу

    Российский турист описал поездку в Индию фразой «живут в таких условиях и не жалуются»

    Российский подросток рассказал о вербовке в ИГИЛ

    Последствия попадания дрона ВСУ в российскую многоэтажку сняли на видео

    Решившим уничтожить российский суд иностранцам вынесли приговор

    Захарова предложила Макрону два сценария отставки

    Импорт одежды из США в Россию подскочил до максимума

    Все новости
