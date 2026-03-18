Губернатор российского региона рассказал об атаке украинских БПЛА

Дрозденко: Над Ленобластью уничтожено три украинских беспилотника

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что в регионе с 02:23 была объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в 04:45 дан отбой воздушной опасности.

За это время дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пострадавших, жертв и повреждений нет.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников погиб мирный житель.

Взрывы были также слышны в небе над Майкопом, Анапой и Витязево.