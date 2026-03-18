Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:51, 18 марта 2026

Губернатор российского региона рассказал об атаке украинских БПЛА

Дрозденко: Над Ленобластью уничтожено три украинских беспилотника
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что в регионе с 02:23 была объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в 04:45 дан отбой воздушной опасности.

За это время дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пострадавших, жертв и повреждений нет.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников погиб мирный житель.

Взрывы были также слышны в небе над Майкопом, Анапой и Витязево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok