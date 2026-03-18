Решившим уничтожить российский суд иностранцам вынесли приговор

В Ростове-на-Дону суд приговорил иностранцев за подготовку теракта в Пятигорске

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух иностранцев, готовивших теракт в Пятигорске, к заключению на срок от 17 до 18 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Мужчин признали виновными в преступлении по статьям о приготовлении к взрыву, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также участии в деятельности террористической организации.

Установлено, что фигуранты вступили в террористическую организацию, которая запрещена в России, чтобы совершать преступления от ее имени. По ее заданию они планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого они приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельного взрывного устройства. Реализовать план они не смогли, так как были задержаны.

Первые пять лет фигуранты проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также они обязаны выплатить штраф по 600 тысяч рублей.

