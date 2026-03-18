10:00, 18 марта 2026

Решившим уничтожить российский суд иностранцам вынесли приговор

В Ростове-на-Дону суд приговорил иностранцев за подготовку теракта в Пятигорске
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух иностранцев, готовивших теракт в Пятигорске, к заключению на срок от 17 до 18 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Мужчин признали виновными в преступлении по статьям о приготовлении к взрыву, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также участии в деятельности террористической организации.

Установлено, что фигуранты вступили в террористическую организацию, которая запрещена в России, чтобы совершать преступления от ее имени. По ее заданию они планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого они приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельного взрывного устройства. Реализовать план они не смогли, так как были задержаны.

Первые пять лет фигуранты проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также они обязаны выплатить штраф по 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подростка, планировавшего теракт в православном храме Уфы.

    Последние новости

    В США заявили о беспрецедентном предложении Ирану по урану. Что об этом известно?

    Алиев обсудил с Мерцем влияние войны Ирана и США на постсоветский регион

    Юноша неожиданно разбогател на 43,3 миллиона рублей по дороге на работу

    Российский турист описал поездку в Индию фразой «живут в таких условиях и не жалуются»

    Российский подросток рассказал о вербовке в ИГИЛ

    Последствия попадания дрона ВСУ в российскую многоэтажку сняли на видео

    Захарова предложила Макрону два сценария отставки

    Импорт одежды из США в Россию подскочил до максимума

    Откровенный образ Беллы Хадид на вечеринке Бейонсе порадовал фанатов

    Все новости
