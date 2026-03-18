Иран сравнили с казино

FA: Успех Трампа в Иране зависит от удачи

Успех президента США Дональда Трампа в операции против Ирана во многом зависит от удачи. Об этом заявил американский политолог Кеннет Поллак в своей статье для Foreign Affairs (FA).

«Трампу, несомненно, везло всю его жизнь. Возможно, эта удача поможет Соединенным Штатам добиться в Иране того, что им нужно, — результата, который предотвратит еще более опасную иранскую угрозу в ближайшие годы», — сказано в публикации.

Однако Поллак отметил, что в противостоянии с Ираном США фактически ведут рискованную игру, где преимущества пока что на стороне Тегерана. «В азартных играх всегда есть преимущество на стороне казино. В нынешней войне казино — это иранский режим, а Соединенные Штаты играют на стороне смены режима», — подчеркнул он.

При этом политолог добавил, что, по его мнению, Вашингтон может изменить баланс, усилив давление на шиитское движение «Хезболла» в Ливане, а также оказав прямую поддержку с воздуха внутренним протестам в Иране.

10 марта президент России Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

