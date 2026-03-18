Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 18 марта 2026

Иран сравнили с казино

FA: Успех Трампа в Иране зависит от удачи
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Успех президента США Дональда Трампа в операции против Ирана во многом зависит от удачи. Об этом заявил американский политолог Кеннет Поллак в своей статье для Foreign Affairs (FA).

«Трампу, несомненно, везло всю его жизнь. Возможно, эта удача поможет Соединенным Штатам добиться в Иране того, что им нужно, — результата, который предотвратит еще более опасную иранскую угрозу в ближайшие годы», — сказано в публикации.

Однако Поллак отметил, что в противостоянии с Ираном США фактически ведут рискованную игру, где преимущества пока что на стороне Тегерана. «В азартных играх всегда есть преимущество на стороне казино. В нынешней войне казино — это иранский режим, а Соединенные Штаты играют на стороне смены режима», — подчеркнул он.

При этом политолог добавил, что, по его мнению, Вашингтон может изменить баланс, усилив давление на шиитское движение «Хезболла» в Ливане, а также оказав прямую поддержку с воздуха внутренним протестам в Иране.

10 марта президент России Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok