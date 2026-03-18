13:22, 18 марта 2026

Израиль рассказал о помощи обычных иранцев в уничтожении сил безопасности Ирана

Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Израильские военно-воздушные силы начали использовать флотилии барражирующих беспилотников над Тегераном и другими районами Ирана, переключив внимание с командных центров на отдельные контрольно-пропускные пункты и блокпосты ополчения «Басидж». Беспилотники поразили десятки целей, ликвидируя за раз от двух до четырех сотрудников сил безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

Как заявили израильские сотрудники служб безопасности, нападения во многих случаях планировались на основе информации, предоставленной обычными иранцами. 12 апреля атакам подверглись как минимум три контрольно-пропускных пункта, включая пост на шоссе Имама Резы и на улице Шахед в северном Тегеране.

В выходные последовали новые инциденты. В воскресенье вечером, 15 марта, израильские силы провели целенаправленную операцию по поиску блокпостов, поразив 11 из них, в том числе на площадях Энгелаб и Азади в Тегеране, а также вдоль ряда автомагистралей. Иранцы подтвердили факт нападений на контрольно-пропускные пункты.

Отмечается, что успешность израильской кампании сложно оценить независимо. Иран отключил интернет и жестко контролирует информацию. Люди, распространяющие видеозаписи разрушений, были арестованы.

Ранее в офисе секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подтвердили его гибель. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также сообщил, что вместе с Лариджани был уничтожен заместитель командира «Басидж» и другие высокопоставленные представители данного формирования.

