Иран подтвердил гибель секретаря ВСНБ Али Лариджани в результате удара Израиля

В офисе секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани подтвердили его гибель. Президент республики Масуд Пезешкиан пообещал отомстить виновникам. Также он выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря ВСНБ.

Несомненно, жестокая месть ожидает террористических преступников, которые запятнали свои грязные руки кровью невинных, но стойких и твердых мучеников священной земли Ирана в ходе недавних террористических нападений Масуд Пезешкиан Президент Ирана

По данным агентства Tasnim, вместе с секретарем ВСНБ погибли еще несколько человек: его сын и известный ученый Мортаза Лариджани, а также руководитель охраны Сардар Неджад.

Израиль атаковал одно из укрытий серого кардинала Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днем ранее сообщила о нанесении удара по местонахождению Лариджани, которого называют серым кардиналом и считают одной из наиболее влиятельных личностей в Иране. По словам израильского чиновника, секретарь ВСНБ республики в ночь на вторник должен был прибыть в одно из своих укрытий, по которому был нанесен удар. Чиновник добавил, что Лариджани был на месте происшествия со своим сыном и никак не мог пережить это нападение.

Информацию подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он также сообщил, что вместе с серым кардиналом Ирана был уничтожен заместитель командира «Басидж» и другие высокопоставленные представители данного формирования.

Лариджани был одной из главных целей Израиля

Секретарь ВСНБ был главной целью Израиля после верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, погибшего 28 февраля. По данным The Jerusalem Post, найти Лариджани Израилю было трудно, поэтому на его поиски страна бросила огромные разведывательные и оперативные ресурсы.

Он [Лариджани] опытный специалист по сокрытию следов, и предпринял ряд мер предосторожности, чтобы Израиль не смог его обнаружить The Jerusalem Post

Источники в военном ведомстве Израиля рассказали, что Лариджани в течение последних двух недель постоянно переезжал в разные места, а меры предосторожности, которые он предпринял, чтобы оставаться вне поля зрения израильских спецслужб, также свидетельствуют о том, насколько уязвимо высшее руководство Ирана.

Лариджани не поддержал нового лидера Ирана

По данным The New York Times, Лариджани якобы выступал против кандидатуры Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Исламской Республики. Он убеждал Совет экспертов, избравший его, рассмотреть возможность изменения своего решения в пользу более умеренного кандидата, сообщало издание. «Это стало бы способом дать понять иранской общественности и иностранным правительствам, что Тегеран меняет курс, отказываясь от жесткой политики», — утверждают собеседники издания.

Моджтаба Хаменеи является сыном погибшего верховного лидера страны. Одним из главных камней преткновения для части шиитского духовенства стал религиозный ранг нового лидера. Традиционно пост рахбара требует статуса аятоллы, но Моджтаба Хаменеи имеет лишь ранг худжат уль-ислам.

Трамп обвинил Лариджани в гибели протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил об ответственности Лариджани за гибель протестующих в Иране.

На самом деле вчера был убит их главный человек. Он был ответственен за убийство протестующих Дональд Трамп Президент США

Также гибели серого кардинала Исламской республики обрадовался сын последнего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви. По его словам, Лариджани и ряд других наиболее «известных виновников жестокой резни над иранскими детьми понесли заслуженное наказание за свои преступления».

Пусть это станет началом исцеления глубоких ран великого иранского народа Реза Пехлеви Сын последнего шаха Ирана, наследный принц

Пехлеви также призвал иранских силовиков сложить оружие и «присоединиться к армии света».