16:13, 17 марта 2026Мир

Раскрыта неожиданная деталь о сером кардинале Ирана

NYT: Лариджани выступал против кандидатуры Моджтабы Хаменеи на пост лидера Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани якобы выступал против кандидатуры Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Исламской Республики. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Лариджани выступал против восшествия Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана и убеждал Совет экспертов, избравший его, рассмотреть возможность изменения своего решения в пользу более умеренного кандидата. Это стало бы способом дать понять иранской общественности и иностранным правительствам, что Тегеран меняет курс, отказываясь от жесткой политики», — утверждают собеседники издания.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.

