Раскрыты детали атаки Израиля на серого кардинала Ирана

JP: Лариджани был главной целью Израиля после Хаменеи, но найти его было трудно

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани был главной целью Израиля после верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, погибшего 28 февраля, но найти его было трудно. Детали атаки Израиля раскрыло издание The Jerusalem Post (JP).

По словам высокопоставленных представителей израильского Минобороны, на поиски Лариджани, которого называют серым кардиналом Ирана, были брошены огромные разведывательные и оперативные ресурсы.

«Он опытный специалист по сокрытию следов, и предпринял ряд мер предосторожности, чтобы Израиль не смог его обнаружить», — отметило издание.

Источники JP в военном ведомстве Израиля добавили, что Лариджани в течение последних двух недель он постоянно переезжал в разные места, а меры предосторожности, которые он предпринял, чтобы оставаться вне поля зрения израильских спецслужб, также свидетельствуют о том, насколько уязвимо высшее руководство Ирана.

Ранее израильский «12 канал» со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не мог выжить после удара Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также подтвердил информацию. Телеканал отметил, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.