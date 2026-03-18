Названы имена погибших вместе с секретарем нацбезопасности Ирана

Сын секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани Мортаза погиб вместе с ним

Вместе с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани погибли еще несколько человек: его сын и известный ученый Мортаза Лариджани, а также руководитель охраны Сардар Неджад. Об этом сообщает агентство Tasnim.

До этого власти Ирана подтвердили информацию о гибели Али Лариджани в результате удара Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля. А президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жестко отомстить за гибель секретаря Совбеза.

Ранее Организация атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда на территорию атомной электростанции (АЭС) «Бушер».

В свою очередь, до этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны именно с этой АЭС.