Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 18 марта 2026Мир

Названы имена погибших вместе с секретарем нацбезопасности Ирана

Сын секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани Мортаза погиб вместе с ним
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Вместе с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани погибли еще несколько человек: его сын и известный ученый Мортаза Лариджани, а также руководитель охраны Сардар Неджад. Об этом сообщает агентство Tasnim.

До этого власти Ирана подтвердили информацию о гибели Али Лариджани в результате удара Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля. А президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жестко отомстить за гибель секретаря Совбеза.

Ранее Организация атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда на территорию атомной электростанции (АЭС) «Бушер».

В свою очередь, до этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны именно с этой АЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok