Каллас призвали заменить на посту главы евродипломатии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 18 марта 2026Мир

Премьер Словакии Фицо призвал заменить Каллас на посту главы евродипломатии
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каю Каллас на посту главы евродипломатии необходимо заменить. Его слова приводит РИА Новости.

Известно, что Фицо потребовал замены Каллас на посту главы евродипломатии на встрече с депутатами парламентского комитета по европейским делам.

«Это будет означать довольно большие сдвиги в рамках Европейской комиссии, но каждый понимает, что если мы хотим быть [значимыми] игроками, то у нас должен быть кто-то, кто будет вести переговоры», — призвал он.

Ранее Фицо уже призывал заменить Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По его мнению, Каллас не способна реагировать на происходящий в мире кризис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok