Каллас призвали заменить на посту главы евродипломатии

Премьер Словакии Фицо призвал заменить Каллас на посту главы евродипломатии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каю Каллас на посту главы евродипломатии необходимо заменить. Его слова приводит РИА Новости.

Известно, что Фицо потребовал замены Каллас на посту главы евродипломатии на встрече с депутатами парламентского комитета по европейским делам.

«Это будет означать довольно большие сдвиги в рамках Европейской комиссии, но каждый понимает, что если мы хотим быть [значимыми] игроками, то у нас должен быть кто-то, кто будет вести переговоры», — призвал он.

Ранее Фицо уже призывал заменить Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По его мнению, Каллас не способна реагировать на происходящий в мире кризис.