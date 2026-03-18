В российском городе пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

В Сясьстрое пенсионерка упала в канализационный коллектор

В Ленинградской области 69-летняя пенсионерка упала в канализационный люк. Об этом сообщает «Леноблпожспас».

Происшествие случилось в городе Сясьстрой на улице Северной. Визуально колодец выглядел закрытым — плита, закрывавшая его, потеряла устойчивость из-за размыва почвы. На помощь провалившейся вниз женщине пришли прохожие. Прибывшим на вызов спасателям пришлось вскрывать ограждение бензопилой, поднимали пенсионерку на веревке. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние не уточняется. Ситуацией заинтересовались в местном управлении Следственного комитета, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в другом российском городе, Нальчике, 70-летняя женщина упала в присыпанный мусором канализационный люк. В конце февраля в Костроме пятилетний ребенок, скатившись с горки, угодил в открытый канализационный колодец. К счастью, малыш повис, благодаря чему очевидцам удалось оперативно вытащить его из колодца.