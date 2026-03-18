22:16, 18 марта 2026Экономика

В российском городе пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

В Сясьстрое пенсионерка упала в канализационный коллектор
Виктория Клабукова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленинградской области 69-летняя пенсионерка упала в канализационный люк. Об этом сообщает «Леноблпожспас».

Происшествие случилось в городе Сясьстрой на улице Северной. Визуально колодец выглядел закрытым — плита, закрывавшая его, потеряла устойчивость из-за размыва почвы. На помощь провалившейся вниз женщине пришли прохожие. Прибывшим на вызов спасателям пришлось вскрывать ограждение бензопилой, поднимали пенсионерку на веревке. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние не уточняется. Ситуацией заинтересовались в местном управлении Следственного комитета, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в другом российском городе, Нальчике, 70-летняя женщина упала в присыпанный мусором канализационный люк. В конце февраля в Костроме пятилетний ребенок, скатившись с горки, угодил в открытый канализационный колодец. К счастью, малыш повис, благодаря чему очевидцам удалось оперативно вытащить его из колодца.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Иран обновил список целей на Ближнем Востоке

    На музыкальные платформы вернули пропадавшие песни «Агаты Кристи» в измененном виде

    В Венгрии ответили Зеленскому на попытку шантажа

    Сийярто поругался с главой МИД Украины из-за Орбана

    В украинском городе на границе с Польшей после атаки дронов пропали свет и вода

    В российском городе пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

    Участие в защите Ормузского пролива сравнили с покупкой билета на «Титаник»

    В России объяснили важность освобождения одного населенного пункта в ДНР

    Шансы Долиной вернуть деньги за квартиру оценили

    Все новости
