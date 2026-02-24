Реклама

Экономика
15:15, 24 февраля 2026

В российском городе ребенок скатился с горки и упал в канализационный люк

В Костроме ребенок, скатившись с горки, упал в открытый канализационный люк
Виктория Клабукова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Костроме пятилетний ребенок уехал с горки прямо в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Скатившись с горки на тюбинге, ребенок угодил в канализационный люк. К счастью, малыш повис, благодаря чему очевидцам удалось оперативно вытащить его из колодца. Обошлось без травм. По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее аналогичный случай произошел в Татарстане. Случай произошел около бани: ребенок одного из отдыхающих вышел на свежий воздух и, наступив на сломанный люк канализационного колодца, провалился. Спасти ребенка не удалось. Арендодателя бани признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Родителям постановили выплатить 700 тысяч рублей моральной компенсации.

