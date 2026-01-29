В Татарстане ребенок упал в канализацию и не выжил

В Сармановском районе Татарстана ребенок упал в канализацию рядом со сдававшейся в аренду баней и не выжил. Арендодатель попал под суд, об этом говорится на сайте прокуратуры.

Мужчина сдавал в аренду бани и мангальные зоны за 10 тысяч рублей. Во время отдыха ребенок одного из арендаторов наступил на сломанный люк канализационного колодца и упал внутрь, его не удалось спасти.

Арендодателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Он также обязан выплатить потерпевшей стороне 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

