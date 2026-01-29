Реклама

Экономика
17:07, 29 января 2026Экономика

Ребенок упал в канализацию и не выжил

В Татарстане ребенок упал в канализацию и не выжил
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Сармановском районе Татарстана ребенок упал в канализацию рядом со сдававшейся в аренду баней и не выжил. Арендодатель попал под суд, об этом говорится на сайте прокуратуры.

Мужчина сдавал в аренду бани и мангальные зоны за 10 тысяч рублей. Во время отдыха ребенок одного из арендаторов наступил на сломанный люк канализационного колодца и упал внутрь, его не удалось спасти.

Арендодателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Он также обязан выплатить потерпевшей стороне 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 10-летняя девочка поскользнулась на наледи в нечищеном дворе и сломала позвоночник.

