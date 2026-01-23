Российская школьница вышла в нечищеный двор и сломала позвоночник

В Калининграде 10-летняя девочка поскользнулась во дворе и сломала позвоночник

В Калининграде 10-летняя девочка вышла в нечищеный двор и сломала позвоночник. Об этом сообщает прокуратура города в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 19 января, рядом с многоэтажным жилым домом на улице Суздальской. По предварительным данным, школьница поскользнулась на засыпанной снегом дорожке, на которой была наледь. Девочка упала на спину и получила серьезную травму.

Медики диагностировали у пострадавшей компрессионный перелом позвоночника. По факту случившегося прокуратура проводит проверку. «В ходе проверки будет дана оценка бездействию управляющей организации, а также рассмотрен вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка», — заявили в ведомстве.

