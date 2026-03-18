Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 18 марта 2026

Ученый Ланьков объяснил необычный результат выборов в Северной Корее

Ученый Ланьков: Впервые за долгое время в Северной Корее голосовали «против»
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: KCNA / Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын получил 100 процентов голосов избирателей, сообщения о 99,93 процента относятся к доле голосов «за», что, впрочем, тоже является неординарным для страны событием, заявил в разговоре с «Лентой.ру» российский ученый, кореист, профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков.

«Тут имеет место некоторая путаница, связанная с не совсем точными выражениями, использованными в сообщениях о выборах, которые появились в англоязычных СМИ, — сказал ученый. — Разумеется, Ким Чен Ын получил не 99,93 процента голосов, а полагающиеся ему 100 — точно такое же количество всегда получали его отец и дед с конца пятидесятых. Но 99,93 процента — доля голосов "за" официальных кандидатов от Трудовой партии Кореи. Разумеется, все северокорейские избирательные округа имеют только одного кандидата. Тем не менее тот факт, что на выборах кто-то голосует против, является для Северной Кореи относительной новостью».

Ланьков рассказал, что до Ким Чен Ына официально считалось, что за правильных кандидатов всегда голосуют 100 процентов избирателей, а о том, что кто-то голосует против, впервые объявили только в 2023 году, но речь тогда шла о местных выборах.

«Сейчас состоялись выборы в Верховное Народное Собрание, и там вдруг якобы обнаружилась маленькая малость голосующих против. Такое случилось впервые с конца 1950-х годов. Точнее, впервые о таком объявили официально», — заметил ученый.

Ранее сообщалось, что в КНДР состоялись парламентские выборы. По их результатам все места в Верховном народном собрании (ВНС) заняли представители правящей коалиции во главе с Трудовой партией Кореи (ТПК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok